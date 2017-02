Prancheta: reviravolta no Bruscão Coluna discute sobre a demissão de Mauro Ovelha, a chegada de Pingo e o fim do Barateiro

Do céu ao inferno em uma semana. Essa foi a trajetória recente de Mauro Ovelha, agora ex-técnico do Brusque Futebol Clube. Da vitória importante contra o Figueirense no Scarpelli até a segunda derrota consecutiva no Catarinão – que custou seu emprego – apenas oito dias se passaram, mas nesse meio tempo, aparentemente, ele perdeu as rédeas do grupo.

A expulsão irresponsável de Alexandre Carvalho no jogo contra o Metropolitano colocou tudo a perder. Pôs um ponto final na histórica passagem de Ovelha pelo time. A rápida contratação de Pingo indica uma coisa: a diretoria já havia entrado em contato com ele há algum tempo. Talvez até mesmo ao apito final do juiz depois da goleada por 4 a 0 do Criciúma no Augusto Bauer.

Opinião pessoal: não concordo com a demissão. Ovelha ainda tinha com o que contribuir. Mas se fosse para demitir, que pelo menos acontecesse no início, como foi, e não na metade do campeonato. Pingo é nome bom. Fez trabalho de destaque com o time em 2014. Que venha e dê o ânimo necessário ao elenco, pois quarta-feira tem jogo e a postura do Brusque precisa mudar.

Ponto final sem alardes



O Barateiro, equipe que mais trouxe títulos estaduais, nacionais e internacionais para Brusque, acabou. E acabou sem muito barulho, sem alardes. A impressão que tenho é que a cidade não se deu conta do tamanho da perda que o fim da equipe de futsal feminino representa ao esporte local. Acaba quieta, sai de fininho, mas para quem viu a atuação magistral de Amandinha, Diana, Jhennif, Jessika e companhia não tirará da cabeça as verdadeiras aulas de futsal aplicadas na Arena Brusque.

Orgulho de Brusque

O trabalho que o elenco da Abel vem fazendo, representando Brusque no cenário nacional do voleibol, é fantástico. Com poucos recursos e no sacrifício, a equipe comandada por Maurício Thomas já alcançou duas vitórias fora de casa. Sábado agora, contra o Bradesco, a festa vai ser linda para que o time chegue no topo e, de quebra, derrube o Bradesco, adversário direto. A classificação para a próxima fase já é realidade.

CBV de sacanagem

A nova da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) é uma injustiça total com as equipes que participam da Superliga B, como a brusquense Abel. A entidade projetou competição chamada Taça Ouro, que dará uma vaga direta para a Superliga principal. Qualquer equipe pode se inscrever e participar da Taça Ouro, ou seja, seria praticamente um salto direto para a primeira divisão do vôlei nacional.

CBV de sacanagem (2)

A Abel precisou, primeiramente, formar um elenco e participar no fim do último ano da Taça de Prata, conquistando vaga para a Superliga B. Se terminar entre os dois primeiros nesta competição, aí sim poderá chegar lá. O trampolim que a CBV projeta, portanto, não tem explicação. É uma aberração e dará ares de amadorismo à principal competição de voleibol do Brasil.

Tabelas da Liga Ouro

Nesta sexta-feira, um congresso definirá tabelas e fórmulas da Liga Ouro, competição nacional de basquete a qual a AD Brusque participará. O elenco, atual campeão estadual e que será formado pelo técnico Bicudo, ainda não foi foi formado, mas em breve haverá novidades. A Liga Ouro é uma espécie de segunda divisão da Novo Basquete Brasil (NBB).



Ginásio histórico

Palco de muitas competições oficiais ou amadoras, treinos de equipes de rendimento e emoções diversas, o ginásio do Bandeirante é histórico e muito importante para Brusque. Na foto, um registro de 1965, ano da construção do ginásio coberto. Ao fundo podem ser observadas mensagens de saudações a diversos municípios catarinenses. Importante, uma vez que o ginásio sediou eventos como os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc).