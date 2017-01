Prancheta: Torcedor do Bruscão tem um time para torcer Coluna comenta boa estreia do quadricolor no Catarinão, a polêmica do campo do Barroso e Superliga B

O partidaço que o Brusque fez contra o Figueirense mostrou para o torcedor quadricolor que, no mínimo, há um time competitivo. Não foi uma vitória na sorte, tampouco injusta. O time de Ovelha tem organização tática e o experiente treinador provou que sabe estudar a partida. Foi em suas mexidas que o Bruscão conquistou a virada para cima do time da capital. Ele observou que o Belusso sozinho não ia fazer milagres, mas com o apoio de Michel Douglas, depois da cobertura de Leilson, o gol sairia.

Não deu outra. O 4-2-3-1 virou um 4-1-3-2, e na pressão o time chegou aos dois gols. Depois, Alexandre Carvalho entrou para ajudar na defesa e o time soube se segurar. Nas avaliações discriminadas, destaque para a segurança da dupla de zaga Cleyton e Neguete, o esforço de Boquita – ainda pesadito, mas jogando com vontade -, a sempre presente velocidade de Carlos Alberto, a inteligência de Belusso e a precisão de Michel.

Mas o momento de comemorar já acabou e a equipe agora trabalha visando a partida contra o Tigre na quinta-feira. Pelo menos o peso da falta de vitórias fora de casa foi descarregado, e agora, diante da torcida, é momento de criar boa sequência.

Tragédia anunciada

Não foi por falta de aviso que o campo do Camilo Mussi, pertencente ao Barroso, se tornou chacota nacional – SporTV, Globo Esporte e Yahoo Esportes são apenas alguns exemplos de meios de comunicação que sacanearam as linhas amarelas no sintético do clube itajaiense. Ainda na época do projeto do estádio, nós da imprensa regional tentamos convencer a diretoria alviverde de que não era boa ideia. Tá aí! Se bem que eles podem levar naquela do ‘falem bem ou falem mal, mas falem de mim’.

Barbeiragem

Segundo informações da imprensa de Florianópolis, o motorista do ônibus do Brusque tentou fazer manobra em rua que não poderia, por ser mão única, e acabou por arrebentar parte da fiação de postes próximos ao estádio Orlando Scarpelli. Além de ter sofrido a derrota, o torcedor da capital ainda pode ter ficado sem luz. Acontece!

Piada do fim de semana

Depois da partida contra o Figueirense, os boatos são de que os Estados Unidos estão de olho na defesa do Brusque, mas não é para jogar futebol, e sim formar o tal muro que o Trump tanto quer. Não passa (quase) nada.

E as camisas?

A primeira promessa da nova fabricante das camisas do Brusque, a Kanxa, era de que os uniformes estariam disponíveis para venda nas lojas da cidade antes do Natal. Já é quase Carnaval, e nada ainda. A desorganização é mesmo por parte da empresa, e não do clube, pois o pedido foi feito em tempo hábil. A nova promessa é de que nessa ou na próxima semana haverá camisas no comércio. Será?

Um show na Arena Brusque

A galera se fez presente e Brusque voltou a respirar o voleibol profissional na partida entre Abel e Barueri, no último sábado. Foram mais de 2 mil pessoas presentes, maior público para um evento esportivo na Arena Brusque dos últimos anos. Infelizmente a vitória não veio, mas dá para confiar que a recuperação acontecerá na próxima sexta-feira.

Tênis no sangue



Não é de hoje que Brusque conta com grandes nomes no tênis. Se atualmente o município tem dois clubes consolidados que promovem a atividade e frequentemente revelam multicampeões, é devido a atletas como a dupla de irmãos André e Ana Carolina Baran que trouxeram o reconhecimento. Na foto, eles comemoram títulos conquistados no Circuito de Verão SC há exatos dez anos. Em 2015, André teve a oportunidade de defender Brusque nos Jogos Abertos de Santa Catarina, trazendo uma prata para o município. Hoje ele fomenta o beach tennis, modalidade a qual é um dos grandes nomes no cenário estadual.