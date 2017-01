Prefeito de Brusque entrega revindicações da cidade ao deputado Peninha Encontro foi realizado nesta quinta-feira na prefeitura

O prefeito de Brusque, Jonas Paegle, recebeu em seu gabinete na tarde desta quinta-feira, 12, o deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB) e o vice presidente da ALESC, Aldo Schneider. Na ocasião, Paegle entregou um relatório com os estragos causados pela chuva e solicitou recursos para a cidade. O encontro contou com a presença do vice-prefeito de Brusque, Ari Vechi, do chefe de Gabinete, Ciro Macial Roza, além de demais autoridades.

Peagle destacou que o momento pede ação e que o executivo vai trabalhar para buscar recursos para a cidade. “Recebemos o deputado Peninha e o deputado Scheider, solicitamos recursos para que possamos não só sanar os problemas causados pelas chuvas, mas também realizar as obras que a nossa população precisa,” disse.

Peninha se mostrou solícito com as revindicações do prefeito e destacou a sua relação com a cidade de Brusque, colocando-se à disposição para ajudar o município. “A Defesa Civil de Santa Catarina é uma das melhores. Vamos ajudar Brusque. Brusque é importante,” disse.

Outros recursos

Além dos recursos para os problemas enfrentados em relação às chuvas, Peninha disse que vai ajudar a angariar verbas por meio de projetos que a cidade possa vir apresentar junto ao governo federal.

“O principal objetivo é me colocar à disposição do município de Brusque, para ajudar nos diversos encaminhamentos a projetos já existes do município de Brusque lá em Brasília, para gente pode dar continuidade. E ainda, a novos projetos que a gente possa dar encaminhamento nos diversos ministérios em Brasília”, disse.