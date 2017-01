Prefeito de Brusque visita a 40ª Pronegócio nesta quarta-feira Paegle comentou sobre os benefícios que a rodada de negócios traz ao município

O prefeito de Brusque, Jonas Oscar Paegle, visitou toda estrutura da 40ª Pronegócio no final da manhã desta quarta-feira, 11. Acompanhado pelo secretário de Comunicação do município, Marcos Gelain, o prefeito conheceu a logística montada no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, para propiciar uma semana inteira de negócios entre clientes de todo Brasil com fabricantes de Brusque e região.

Na oportunidade Paegle e Gelain foram recebidos pelo presidente da AmpeBr, Ademir José Jorge e pelo empresário Luiz Carlos Rosin, que explicaram toda sistemática da rodada e apresentaram alguns clientes que já participam da Pronegócio há vários anos.

“Fiquei impressionado pelo volume de negócios gerados aqui, que movimenta e fortalece a economia da nossa cidade. Participei ontem pela primeira vez do jantar e desfile da Pronegócio e hoje, nessa visita, vendo essa logística toda, o sistema que é montado para atender a rodada, o grande número de compradores de outros estados, de regiões extremas do Brasil, que aqui vêm, confesso que me deu um novo ânimo”, comentou o prefeito.