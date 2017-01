Prefeitura assina convênio de R$ 4 milhões com Badesc para continuidade da Beira-Rio Recursos fazem parte do programa Badesc Cidades

A prefeitura de Brusque assinou contrato de R$ 4 milhões com o BADESC para continuidade das obras na avenida Beira-Rio. A solenidade de assinatura ocorreu no fim da tarde de terça-feira, 24, no gabinete do governador do Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. O evento contou com a presença do prefeito de Brusque, Jonas Paegle, com o vice-prefeito Ari Vequi, com o vice-presidente do Badesc, Justiniano Pedroso, do representante da ADR Brusque, Paulo Roberto Mello Filho e do governador Raimundo Colombo.

Paegle destacou a importância da assinatura do contrato para cidade, tendo em vista a relevância que a Avenida Beira-Rio tem para o município. “É a garantia de continuidade da Avenida Beira-Rio, estamos trabalhando para conter as cheias, dar mais segurança para a nossa população, além disso, vai ajudar na mobilidade urbana, desafogando o tráfego na região da Unifebe. É uma conquista para a nossa cidade”, disse.

Os recursos fazem parte do programa Badesc Cidades e vão servir para o prolongamento e serviços de movimentação de terra do canal extravasor e calha viária da Avenida Beira-Rio, margem direita, no bairro Santa Terezinha.