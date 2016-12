Prefeitura de Brusque abre novas vagas na Educação Há vagas para professor, monitor escolar, coordenador pedagógico e servente de serviços gerais

A Prefeitura de Brusque publicou nesta semana três editais de processos seletivos simplificados destinados a contratação de profissionais que queiram trabalhar nas escolas públicas municipais a partir de 2017. Há vagas disponíveis para professores, monitores escolares, coordenadores pedagógicos e agentes de serviços gerais.

Todas as contratações são em caráter temporário – por um ano -, tendo em vista a necessidade da Secretaria de Educação de ter equipes completas para o início do próximo ano letivo, em fevereiro. Para todos os cargos o período de inscrição será de 9 a 13 de janeiro, somente por meio do site da Secretaria de Educação.

Segundo os editais, não haverá cobrança de taxa para participação no processo seletivo. A lista final de inscritos será divulgada no dia 20 de janeiro, já com todos os recursos julgados.

No dia 30 de janeiro será divulgada a lista final de aprovados. Os critérios para compor a nota final são diversos, como currículo do candidato, escolaridade e tempo de serviço. Também há vagas para cadastro reserva, ou seja, aqueles que podem ser chamados se houver desistência ou necessidade de mais profissionais serem contratados.