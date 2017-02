Prefeitura de Brusque alerta para e-mails com guias de pagamento falsas A prefeitura afirma que não envia boletos por e-mail

A Prefeitura de Brusque alerta a população para que fiquem atentos a e-mails com o título “DARF em atraso”. Contribuintes estão recebendo e-mails do remetente gabrielsilva.pref@gmail.com com boleto para pagamento não emitido pela prefeitura.

Vale lembar que a prefeitura não envia e-mails com boletos, toda a impressão de guias para pagamento é feita pelo portal brusque.atende.net. Além disso, Darf é uma guia de recolhimento da União e não do município.