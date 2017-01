Prefeitura de Brusque apresenta calendário de entrega de carnês de IPTU População tem até início de março para retirar o boleto

A prefeitura de Brusque divulgou nesta terça-feira, 17, o calendário de entrega dos carnês de IPTU de 2017. Os boletos começam a ser distribuídos no próximo mês, do dia 06 de fevereiro até 09 de março, subdividos em períodos por bairros. O morador de cada localidade tem uma data certa para fazer a retirada que deve ser feita no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof – Pavilhão da Fenarreco.

A diretora da Secretaria da Fazenda, Nadine Mara Machado Dirschnabel, esclareceu que os cidadãos devem ficar atentos as datas e aproveitar os descontos oferecidos. “Queremos que o contribuinte tenha acesso ao carnê de IPTU, para que ele possa contribuir com o município, para que isso retorne a ele. Queremos facilitar a entrega do melhor modo possível. Foi uma opção de entrega centralizada, em período integral, sem fechar para o almoço,” disse.

Cronograma

Datas de entrega

06/02, 07/02 e 08/02

Santa Terezinha, Santa Rita, Nova Brasília, Limeira, Limoeiro

Santa Terezinha, Santa Rita, Nova Brasília, Limeira, Limoeiro 09/02, 10/02 e 13/02

Jardim Maluche, Souza Cruz, Dom Joaquim, Rio Branco, Guarani, Cedrinho, Tomaz Coelho

Jardim Maluche, Souza Cruz, Dom Joaquim, Rio Branco, Guarani, Cedrinho, Tomaz Coelho 14/02, 15/02 e 16/02

Águas Claras, Azambuja, Primeiro de Maio, Zantão, Santa Luzia, Poço Fundo, Ponta Russa

Águas Claras, Azambuja, Primeiro de Maio, Zantão, Santa Luzia, Poço Fundo, Ponta Russa 17/02, 20/02 e 21/02

Centro, Centro II, São Luiz, Steffen, São Pedro, Bateas

Centro, Centro II, São Luiz, Steffen, São Pedro, Bateas De 22/02 até 09/03

Disponível para todos os bairros, nesse período o horário de atendimento será das 12h às 17h30

Atenção

Todos os carnês estarão disponíveis para retirada no pavilhão do Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof – Pavilhão da Fenarreco – de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30, sem fechar para almoço. Haverá também a opção de emitir o boleto pela internet, no site brusque.atende.net.

Desconto

Os contribuintes que optarem pela cota única têm direito a 20% de desconto. Quem pagar em 3 parcelas, que vencem em 10 de março, 10 de abril e 10 de maio, o desconto é de 10%.

O bom pagador, contribuinte com histórico de fazer o pagamento em dia, também contará com desconto. Os que estiverem em dia com o IPTU ganharão desconto de 5%.

Já os que optarem por pagar parcelado, a primeira parcela será em 10 de março e a última em 10 de dezembro, totalizando 10 parcelas. Lembrando que o valor mínimo da parcela é de R$ 50.

Isenção

Para os contribuintes que tiveram direito à isenção em 2016, como aposentados e pensionistas, e que continuam preenchendo os requisitos estabelecidos na legislação municipal, a isenção de 2017 se dará de forma automática não sendo necessário levar a documentação até a prefeitura.

A isenção automática será válida somente para aqueles que entregaram a documentação e a mesma foi deferida em 2016. Os que entregaram a documentação em 2015, deverão fazer novamente o cadastro na Secretaria da Fazenda, na sede administrativa da Prefeitura, a partir do dia 03 de abril de 2017.