Prefeitura de Brusque disponibiliza transporte para o Hemosc, em Blumenau No dia 15 de setembro, veículo sairá das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Santa Luzia e rua Nova Trento

Na próxima semana, no dia 15 de setembro, a Secretaria de Saúde de Brusque disponibilizará transporte para o Hemosc, em Blumenau. O veículo sairá das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Santa Luzia e rua Nova Trento.

Os interessados devem inscrever-se nas Unidades de Saúde de onde sairá o transporte ou ainda no departamento de transportes da Secretaria de Saúde, por meio do telefone 3255-6800, com Letícia ou Ana.

O diretor-geral da Secretaria de Saúde, Luis Fernando Sanni, ressalta a importância do ato. “Doar sangue pode salvar vidas”. Ele lembra ainda que ao se inscrever é importante que a pessoa compareça para a viagem. “Fizemos uma programação de acordo com os inscritos e isso gera um custo para o município. Além disso, poderia ir outra pessoa no lugar deste faltante”.

O que é necessário para doar: