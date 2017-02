Prefeitura de Brusque divulga as vagas preenchidas com o processo seletivo da Educação Ao todos foram oferecidas 268 vagas

A prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Educação, divulgou nesta quinta-feira, 2, o quadro de vagas preenchidos após a escolha de vagas para os processos seletivos da Educação. Os profissionais selecionados fizeram as escolhas das vagas na última terça-feira, 31, e quarta-feira, 1.

Ao todos foram oferecidas 268 vagas, todos os candidatos classificados para o cargo de coordenador pedagógico foram chamados. Todos os profissionais classificados e que não foram chamados continuam com possibilidades, já que durante a validade do edital do processo seletivo podem surgir novas vagas de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação.

O secretário de Educação de Brusque, José Zancanaro, destacou que a equipe técnica trabalhou eficientemente num curto período de tempo, tendo em vista que houve mais de 4mil inscritos para o processo seletivo. “Trabalhamos para que os professores estejam na escola, já que nos dias 08, 09 e 10 deste mês será realizado o planejamento. Dia 07 vamos receber todos em um evento de boas vindas. Tudo isso para que os pais de nossos alunos fiquem tranquilos em relação a educação de seus filhos,” disse.

​Vagas oferecidas