Prefeitura de Brusque divulga calendário do Troco Solidário A primeira ação ocorre neste sábado, 11, com a Acapra

A prefeitura de Brusque, por mio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, divulgou nesta terça-feira, 7, o calendário para 2017 do troco solidário. A primeira ação ocorre neste sábado, 11, no período da manhã, com a Acapra. A definição das datas para o Troco Solidário ocorreram de forma conjunto entre a administração municipal e as entidades que participam da ação.

A secretária de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva, destacou a importância que a ação tem para as entidades de Brusque. “O troco solidário é muito importante para as nossas entidades, já que é um recurso que vem para ajudar. Outro fator importante, é que é uma maneira do brusquense colaborar com nossas entidades. Espero que o ano seja muito positivo,” disse.

Calendário troco solidário 2017