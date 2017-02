Prefeitura de Brusque estará fechada no feriadão de Carnaval As atividades serão retomadas na quarta-feira, 1º de março

Devido ao feriado e ao ponto facultativo (Decreto 7.938/2017), em função do Carnaval, a Prefeitura de Brusque estará fechada na próxima segunda e terça-feira, 27 e 28. A sede administrativa estará fechada, assim como as fundações e autarquias. As Unidades Básicas de Saúde, o Centro de Serviços em Saúde estarão fechados, assim como as escolas. As atividades serão retomadas na quarta-feira, 1º. Os serviços essenciais atenderão em regime de plantão. Confira:

Samae: Plantão pelo telefone 3255-0500, com equipes de sobreaviso para solucionar problemas relacionados à rede de abastecimento.

Fundema: A Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias por meio do celular de plantão 8873-1826.

Defesa Civil: Mantém o atendimento de emergência por meio do telefone de plantão 199.

Serviços de Saúde: Todas as Unidades de Saúde dos bairros estarão fechadas. O Centro de Serviços em Saúde estará fechado e volta a atender normalmente na quarta-feira (1º).

Guarda de Trânsito de Brusque: Mantém as escalas de trabalho normais. Contato pelo 153.

Escolas: Fechadas. Retornam na quarta-feira (1º).

Secretaria de Obras: Equipes de limpeza estarão de plantão.

Parque Zoobotânico: Estará aberto no final de semana e na terça-feira, das 8h Às 17h30. Às segundas-feiras o local é fechado para manutenção. O ingresso custa R$ 5, crianças com menos de 5 anos não pagam.

Parque das Esculturas: Estará aberto das 9h às 21h. Entrada gratuita.