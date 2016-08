Prefeitura de Brusque prevê pavimentação da rua Anna Heil para a segunda quinzena de março Obra da via localizada no bairro Dom Joaquim faz parte do Orçamento Participativo

Rua, localizada no bairro Dom Joaquim, já teve data de início da pavimentação prorrogada por cinco vezes - Crédito: Djoni Paul Richter