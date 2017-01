Prefeitura de Brusque promete construir nova creche no Bateas Novo espaço ficará ao lado da Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker

Após indefinições, a Prefeitura de Brusque e a Igreja Católica chegaram a um acordo para a utilização do Centro Comunitário do Bateas para abrigar o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Padre Theodoro Becker. A prefeitura renovou o contrato de locação por um ano, e neste meio tempo construirá uma nova creche ao lado da Escola de Ensino Fundamental Padre Theodoro Becker.

De acordo com o diretor de gabinete da prefeitura, Paulo Kons, o CMEI Padre Theodoro Becker funcionará no centro comunitário – pertencente à Paróquia São Luís Gonzaga – até o fim de 2017.

Kons afirma que no transcorrer deste ano a prefeitura irá inaugurar uma nova creche, que receberá todos os alunos transferidos do atual endereço do CMEI. Cerca de 150 crianças frequentam a creche.

Kons afirma que a construção da nova creche é um compromisso e prioridade. “Vamos fazer, é compromisso assumido. Chamei a equipe técnica ontem [quarta-feira] à tarde mesmo, já vamos começar a fazer a licitação”, explica.

“A planta já está feita, neste ano vai ser construído, equipado e inaugurado. É prioridade zero. Neste ano, vamos retirar tudo [do centro comunitário da igreja]”, completa o diretor. Segundo ele, ao lado da escola municipal há espaço para a construção de até duas creches, se necessário.

Kons é uma figura bastante ativa nos movimentos sociais de Brusque e tem ligação umbilical com a Igreja Católica. Já promoveu vários eventos com a participação de padres do município e do arcebispo Dom Wilson Tadeu Jönck, da Arquidiocese de Florianópolis.

O trânsito de Kons no meio católico ajudou a mediar a situação. Segundo ele, ficou acordado que o mobiliário fixo do Centro Comunitário do Bateas será o da igreja. Caso seja necessária alguma mudança para as crianças, ela será desfeita para que, no fim de semana, o espaço possa ser usado para a catequese e encontros católicos.

Kons diz que o acordo entre a Prefeitura de Brusque e a Igreja Católica foi firmado em 2014. Naquela época, a administração municipal havia prometido que seria algo temporário e que um outro CMEI seria erguido, mas isso não foi cumprido.

Durante este período, o centro comunitário não estava disponível para a comunidade católica. Segundo Kons, isso causava transtornos para a igreja, para a realização de cursos e catequese. O novo acordo é mais flexível e permite o compartilhamento do espaço.