Prefeitura de Brusque realiza abordagem social com moradores de rua Ação está sendo desempenhada pela Assistência Social com o auxílio do Creas

A prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, com a equipe técnica do Centro Especializado de Assistência Social (Creas) vem realizando o trabalho de abordagem social com os moradores de rua. O objetivo da ação é que eles tenham meios de sair dessa condição, se desejarem.

O trabalho é realizado seguindo várias diretrizes técnicas da assistência social, da psicologia, do direito, da saúde, entre outros campos, já que há muitas questões que envolvem a abordagem. O número dos moradores de rua no município varia, como por exemplo, no período do verão pois muitos estão no litoral.

A secretária de Assistência Social e Habitação, Mariana Martins da Silva, destacou que a prefeitura vem tomando as medidas necessárias em relação aos moradores de rua. “Nós temos uma equipe que está em ação, reconhecendo a realidade social das pessoas em situação de rua, até para chegar em um consenso entre o que a sociedade espera e o serviço que a prefeitura tem a prestar,” disse.

Mariana falou ainda do processo conjunto entre prefeitura e entidades para que se encontre alternativas. “Nós temos procurado atender essas pessoas, estamos no início da criação de um comitê que vai envolver outras entidades da cidade, porque é um problema social. Nós temos que dividir as preocupações e buscar as soluções em um contexto geral, com a participação de outras pessoas e entidades,” disse.

A abordagem social

A equipe do Creas vem realizando a abordagem social em dois dias pela manhã, das 8h às 12h, e um dia no período da tarde, das 12h às 18h. Eles atuam em diversos pontos da cidade. O objetivo da ação é de que os moradores de rua mudem de condição, caso queiram, já que a legislação diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir. Dessa forma, os moradores de rua só podem ser retirados caso ofereçam algum risco, segundo a legislação.