Prefeitura de Brusque realiza substituição de galerias no bairro Limeira Os serviços continuarão durante esta terça-feira, 21

Devido à complexidade dos trabalhos a serem executados na rua Pedro Mafra, no bairro Limeira, equipes da Secretaria de Obras continuarão os serviços até esta terça-feira, 21. No local está sendo realizada a substituição das galerias de acesso.Por este motivo o trânsito na via será interrompido nesta terça-feira (21). Além disso, entre 8h e 11h será feito o desligamento da rede de energia elétrica na rua Pedro Mafra e em alguns horários, haverá desabastecimento de água nos bairros Limeira Baixa e Alta.