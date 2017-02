Prefeitura de Brusque recebe nova ambulância para o Samu Serviço estava suspenso por falta de veículos para atendimento

A Prefeitura de Brusque recebeu ontem uma nova ambulância para o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O automóvel foi entregue pelo prefeito Jonas Paegle ao secretário da Saúde, Humberto Fornari. Segundo o prefeito, o veículo vem atender as necessidades da pasta.

“Essa ambulância chega num momento crucial para atendimento à população. É uma ambulância moderna, com capacidade tremenda de condução. A mobilidade do doente será facilitada e teremos melhores condições do que antigamente”, destaca.

O vice-prefeito de Brusque, Ari Vequi, também acompanhou a entrega. Foi Vequi, aliás, que junto ao prefeito foi a Florianópolis para sensibilizar o governo do estado a atender a demanda.

“Na primeira semana acabamos acometidos de uma grande enxurrada que levou a cidade ao estado de emergência. Fizemos contatos com o governador Raimundo Colombo e solicitamos que na próxima remessa de ambulâncias novas que viessem ao estado catarinense, que Brusque fosse contemplada com uma delas”, explica.

Segundo Vequi, outras duas ambulâncias já foram solicitadas ao governo do estado por meio de ofício.

O secretário da Saúde, Humberto Fornari, ressalta que com a chegada do veículo os atendimentos do Samu serão retomados. Ele observa que até então o serviço estava suspenso temporariamente por falta de material técnico, no caso, ambulâncias.