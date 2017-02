Prefeitura de Guabiruba abre inscrições para oficinas culturais Serão dez cursos nas áreas de dança, música, artes visuais, artesanato, teatro e língua alemã

Quem deseja incluir na sua vida uma atividade artística não pode perder a oportunidade de frequentar as oficinas culturais de Guabiruba. De 06 a 24 de fevereiro a Prefeitura Municipal, estará com as inscrições abertas para dez cursos nas áreas de dança, música, artes visuais, artesanato, teatro e língua alemã.

As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição, que deve ser feita pessoalmente das 8h às 12h e das 13h30 às 17h na Fundação, localizada na rua 10 de Junho, nº 90, ao lado do Salão Cristo Rei. Os cursos são gratuitos e destinados aos moradores de Guabiruba. É necessário apresentar Carteira de Identidade e comprovante de endereço no ato da inscrição.

A expectativa da Fundação Cultural é receber mais de 400 alunos, número total de inscritos no ano passado. “A maior demanda são para os cursos de ballet e violão iniciante, mas temos tido muita procura para todas as oficinas”, pontua a superintendente da Fundação Cultural, Jucilene Regina Schmidt.

As oficinas oferecidas são Ballet (a partir dos três anos de idade), Pintura em Madeira, Teatro, Violão Iniciante, Violão Intermediário, Patchwork, Flauta doce, Língua Alemã, Pintura em Tela, Argila, Escultura em Madeira e Desenho de Observação. Conforme Jucilene, as inscrições para a Orquestra Municipal serão em março e para as fanfarras outros projetos serão implementados.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 47 3308-3114 ou pelo e-mail cultura@guabiruba.sc.gov.br.