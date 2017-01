Prefeitura de Guabiruba abre inscrições para transporte universitário e bolsas de estudo

Está disponível no site da Prefeitura de Guabiruba, no menu transparência – Editais 2017, os editais que regulamentam a concessão de Bolsas de Estudo e de Transporte Universitário para o primeiro semestre de 2017. As inscrições iniciam no dia 1º de fevereiro e o encerramento para solicitar a Bolsa de Estudo é 22 de fevereiro e para requerer a Bolsa de Transporte Universitário é 3 de março.

A medida faz parte das ações da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Educação, para incentivar o estudo superior. O beneficio é concedido aos acadêmicos regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Mais informações no site www.guabiruba.sc.gov.br ou pelo telefone 3308-3102.