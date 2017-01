Prefeitura de Guabiruba apresenta novo sistema para atendimento à população Agora os serviços que necessitem a administração municipal podem ser feitos online

Quem precisar de serviços da administração municipal de Guabiruba a partir de 2017 vai contar com o Atende.Net, sistema baseado na computação em nuvem (cloud computing), que oferece agilidade nos procedimentos e auxilia no gerenciamento das demandas administrativas.

Profissionais da IPM Sistemas, empresa desenvolvedora do serviço, estão na Prefeitura desde o início da semana e trabalham na migração do sistema desktop para a tecnologia cloud computing.

A IPM já é prestadora de serviços de Guabiruba, mas a partir de agora disponibiliza o sistema totalmente on-line, onde as atividades dos servidores poderão ser feitas de maneira mais rápida e segura, enquanto o cidadão terá acesso a informações pela internet.

“Toda mudança gera um desconforto inicial até o seu inteiro controle, mas temos certeza que essa atualização beneficiará principalmente o cidadão, que poderá ter acesso via internet a documentos e informações que antes só possuía pessoalmente na prefeitura”, salienta o prefeito Matias Kohler.

Os servidores da Prefeitura passarão por treinamento específico na sua área de atuação a partir da próxima semana. Por isso, algumas áreas como Tributação, Contabilidade, Compras, Licitações, Controle Interno e Recursos Humanos da Prefeitura não atenderão externamente de 16 a 20 de janeiro.

Conforme a secretária de Administração e Finanças, Aline Zem, o treinamento não ocorreu antes devido à necessidade de migração após o fechamento das contas do mandato 2013- 2016. “A capacitação dos servidores é a última fase do processo de implantação do novo sistema e muito importante para que todas as vantagens sejam utilizadas de forma correta beneficiando principalmente o cidadão”, pontua.

Além de melhorar os processos internos, a base compartilhada ajuda na operação do Portal do Cidadão – uma ferramenta que funciona junto ao site institucional da Prefeitura de Guabiruba. Na página principal do site, há um banner “Serviços Online”. Ao clicar neste banner, o cidadão tem acesso à emissão de guias, como a de recolhimento de IPTU.

A coordenadora de projetos de implantação da IPM em Guabiruba, Camila Maróstica, ressalta ainda o controle e fiscalização do ISS e a otimização de toda gestão contábil, orçamentária e financeira com a nova tecnologia, além do aprimoramento dos serviços ao cidadão.

“Isso é possível porque todas as informações estão armazenadas em nuvem, eliminando a necessidade de gastos relacionados à aquisição e manutenção de datacenters e estrutura de TI pelas administrações. Os dados permanecem sempre seguros e disponíveis, todos os dias”, destaca.