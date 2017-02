Prefeitura de Guabiruba implantará ouvidoria para atender solicitações e reclamações de moradores Governo estuda modelos aplicados em outros municípios para definir sistema adequado

A Prefeitura de Guabiruba pretende implantar neste ano o setor de ouvidoria para atender a demanda de solicitações e reclamações do município. A decisão foi definida na semana passada, em uma conversa entre o vice-prefeito Valmir Zirke e servidores, sobre a necessidade do serviço. Atualmente, sem uma centralização, a prefeitura não consegue ter um controle efetivo de reivindicações.

O assunto também foi discutido durante a primeira sessão do ano da Câmara de Vereadores, na noite de terça-feira, 7. O prefeito Matias Kohler afirma que o governo iniciou um levantamento para definir qual é a estrutura necessária. “Estamos analisando os modelos existentes no mercado e também prefeituras que tenham um sistema parecido com o que desejamos. Caso não encontrarmos nada já pronto, precisaremos construir um modelo próprio”, diz.

Hoje, quem deseja fazer um pedido de reparos ou uma reclamação, precisa ligar diretamente para o setor responsável, sem ter a certeza de que será atendido. “Às vezes a pessoa que atende a ligação não dá continuidade na reivindicação, esquece de passar para o secretário ou diretor. É meio comum isso, tenho que pedir desculpa e reconhecer que é uma falha que temos na nossa estrutura”.

A intenção da prefeitura é de criar um sistema em que tudo ficará registrado. Com isso, o próprio reclamante poderá acompanhar o andamento da solicitação. “Queremos que a pessoa que solicitou possa entrar no sistema e saber se já foi encaminhado para o setor responsável e qual prazo foi dado”. Além disso, haverá um monitoramento e acompanhamento de cada solicitação por parte da ouvidoria.

Segundo o prefeito, hoje a prefeitura não tem um controle de quantas pessoas ligam para realizar reivindicações. Com o sistema, será possível saber a demanda semanal por setor. “Ouço as pessoas falando que ligaram para a prefeitura ou os secretários dizerem que tantas pessoas solicitaram alguma melhoria em tal lugar, mas são ponderações eventuais, sem um controle efetivo”, explica.

Na próxima semana, a prefeitura receberá a apresentação de uma empresa que mostrou interesse no projeto e que já tem algum modelo a oferecer. Kohler acrescenta que buscará ouvir várias ideias e estudará uma a uma, para uma decisão justa. Em 30 dias o prefeito espera ter definido o modelo a adotar, para então começar o processo de implantação.