Prefeitura executa mutirão de limpeza na avenida Bepe Roza As ações iniciaram na segunda-feira, 29, e devem se estender até sexta-feira, 2

Durante esta semana, mais de 25 servidores se concentram ao longo da avenida Bepe Roza para executar os serviços de roçada e limpeza das margens. As ações, que tiveram início na segunda-feira, 29, devem se estender até sexta-feira, 2, quando a equipe da Secretaria de Obras finalizará as manutenções.

Os trabalhos seguem do bairro Jardim Maluche, por uma extensão de sete quilômetros até as proximidades da Unifebe, no bairro Santa Terezinha. Segundo a equipe técnica do órgão, os serviços são periódicos e precisam ser realizados com frequência.

Além da roçada das margens, varrição das calçadas e recolhimento dos lixos, a Secretaria de Obras também complementa com o ajardinamento dos canteiros centrais e a varrição dos passeios.