Presidente do Brusque avisa Corinthians: “aqui, eles vão passar trabalho” Copa terá 91 clubes e irá durar oito meses a partir desta edição

A Copa do Brasil será mais democrática do que nunca em 2017. A competição já era a maior do país, e agora cresceu ainda mais. Serão 91 clubes de todos os cantos do Brasil lutando pela taça. Adeptos dos mata-matas terão motivos para comemorar.

A mudança na fórmula da Copa do Brasil foi anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no fim de 2016. O Brusque Futebol Clube vai participar da competição e estreia já na primeira fase contra o tradicional Remo, de Belém (PA).

O Brusque conseguiu a vaga porque a Chapecoense ficou com o título da Copa Sul-Americana de 2016, por isso abriu um espaço para Santa Catarina. O Quadricolor fará a sua terceira participação na história, e a expectativa é grande.

Fórmula modificada

A fórmula da Copa do Brasil é inovadora neste ano. São 91 clubes, sendo que 11 entrarão diretamente nas oitavas de final. As duas primeiras fases serão em jogo único. A renda irá 60% para o classificado, e 40% para o perdedor. A partir da terceira fase, os confrontos serão partidas de ida e volta. A final está prevista para o dia 12 de outubro.

Quanto mais, melhor

O presidente do Brusque FC, Danilo Rezini, diz que a mudança de fórmula, com mais clubes, é bem-vinda. Democrática por natureza, a Copa do Brasil deve dar chance a mais times, avalia o cartola.

O ideal seria que os confrontos fossem com ida e volta em todas as fases, pondera Rezini. “Mas vem a questão de datas e o aumento de clubes. A CBF tem as datas definidas para cada competição”, diz.

Dentro do possível, a Copa do Brasil agrada aos dirigentes do Brusque FC, que estão ansiosos pelo confronto contra o Remo.

“Aqui, eles vão passar trabalho”

O Brusque terá uma pedreira logo de cara. Pegará o Remo, no estádio Augusto Bauer, no dia 25 de fevereiro, às 20h30. O Remo joga o Campeonato Brasileiro da Série C e o Campeonato Paraense, onde tem uma disputa ferrenha com o Paysandu.

O presidente do Brusque, Danilo Rezini, diz que a Copa do Brasil é uma competição importante e que está dentro do planejamento deste ano. As contratações foram feitas visando à Série D e à Copa também.

O confronto contra o Remo será decisivo para as pretensões do Brusque. Se passar, provavelmente vai pegar o Corinthians, que enfrentará a Caldense (MG) na primeira fase. “Seria um jogo histórico para a cidade e para comemorar os 30 anos do Brusque”, diz Rezini.

O dirigente, em tom de brincadeira, faz um aviso ao Corinthians. “Se eles passarem lá é problema deles, porque, aqui, eles vão passar trabalho”.