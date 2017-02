Previsão da Prefeitura de Botuverá é arrecadar quase 20% a mais com o IPTU Aumento é causado pela expansão do perímetro urbano que está em andamento

A expansão do perímetro urbano de Botuverá, iniciada no ano passado pela prefeitura, também se refletiu no aumento de receita para o município. De acordo com o Portal da Transparência, a previsão é arrecadar R$ 300 mil com o Imposto Predial, Territorial e Urbano (IPTU) neste ano, diante de R$ 236 mil em 2016.

A regularização do perímetro urbano do município foi um dos principais projetos do prefeito José Luiz Colombi, o Nene, durante o primeiro mandato. Ela ainda está em andamento, mas algumas residência já estão incluídas no cadastro do IPTU, e isso foi primordial para o aumento de receita.

O IPTU em Botuverá foi reajustado em 7,19%, conforme o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Descontando essa reposição, o aumento real da arrecadação municipal com o tributo foi 19,92%.

O IPTU é uma das principais arrecadações da prefeitura. Só ficou atrás do Imposto Sobre Serviços (ISS), por causa das grandes obras que ocorreram na cidade. Mas dentre os tributos estritamente de competência municipal, é o mais expressivo.

Carnês entregues

A Prefeitura de Botuverá começou a entregar os carnês do IPTU nesta semana. A previsão é que pelo menos 90% deles estejam nas mãos dos moradores até sexta-feira, 24, de acordo com o assistente administrativo Rogério Comandolli.

O contribuinte que pagar o imposto até a data da primeira parcela, que vence em 17 de abril, terá 20% de desconto. Já quem não puder deverá quitar o carnê em até quatro vezes, mas perde o direito ao abatimento.

A prefeitura também oferece a opção de baixar o boleto de pagamento no seu site. Não existe diferenciação no preço se for pego online ou através do motoboy.

Atenção ao acessar o site da prefeitura



Para baixar o carnê do IPTU no site da prefeitura é preciso de atenção, pois há um erro na página. Segundo Comandolli, ele será solucionado.

Acesse o item Atendimento ao Contribuinte, na lateral do site da prefeitura Agora é preciso atenção, pois para chegar ao IPTU é preciso clicar no item Sistema de Alvará e Negativa de Débito Já na página Tributos Municipais Inteligentes, é só clicar em IPTU e informar o CPF

Opção: caso você queira ir direto ao site para baixar o IPTU, entre neste link.