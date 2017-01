Prevista para 2016, entrega da ponte do Rio Branco é transferida para junho Obras reiniciaram em 9 de janeiro deste ano; nova fase da execução começa no próximo mês

A ponte que ligará os bairros Rio Branco e Dom Joaquim deverá ser entregue até o mês de junho, segundo informa Anderson Schmidt, um dos engenheiros responsáveis pela obra, a qual está sendo executada pela Pacopedra Pavimentadora.

A construção, que iniciou em fevereiro do ano passado, tinha sua entrega inicialmente prevista para o fim do ano passado, mas os prazos não puderam ser cumpridos. Em setembro, a empresa responsável pela obra estimou que a obra fosse entregue até março deste ano, prazo que irá estourar.

Conforme o engenheiro responsável, a primeira etapa – que é a fundação da ponte, está em fase de finalização. Nessa etapa, foi montada toda a parte de infraestrutura e mesoestrutura da ponte. Trata-se de um conjunto de elementos estruturais da ponte, formada por pilares e apoios.

Schmidt afirma que, após a conclusão dessa etapa, a obra irá paralisar momentaneamente, já que haverá necessidade de fazer o planejamento e a compra de materiais para o lançamento das vigas da ponte.

“Vai dar uma pequena paralisada porque a gente vai comprar a parte de materiais de produção e também de aparelhos de apoio para fazer o lançamento das vigas”, diz o engenheiro. “Em meados de fevereiro ou começo de março provavelmente, vamos providenciar esses materiais para depois dar prosseguimento à obra”.

Ele diz que o planejamento é para entrega até junho, e que os pagamentos da obra, por parte do governo do estado, estão “praticamente em dia”. “Há algumas pendências, mas está sendo trabalhado para ser resolvido”, diz.

Etapa mais delicada

A próxima etapa da obra, que é o lançamento das vigas sobre a estrutura da ponte, é umas das mais complicadas do processo. Segundo a empresa responsável, tratam-se de estruturas pesadas e que necessitam de planejamento e cuidado redobrado na sua colocação.

A obra, idealizada durante o governo Paulo Eccel, sofreu mudanças no projeto durante as administrações que o sucederam. Na prática, o projeto original foi modificado para que a ponte ficasse 1,5 metro mais alta, visando garantir que não fosse atingida por eventuais cheias do rio Itajaí-Mirim.

A obra

A implantação da ponte do Rio Branco é financiada por recursos do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam), do governo estadual. Orçada em R$ 3,3 milhões, a ponte terá 90 metros de extensão e oito metros largura.

Quando concluída, ela irá encurtar em aproximadamente cinco quilômetros a distância entre o bairro Rio Branco e o Centro.