Primeiros dias de movimentação na entrega do IPTU, em Guabiruba Os carnês podem ser retirados até o dia 3 de março, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, no Salão Cristo Rei

Embora o carnê do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) esteja disponível via internet, muitos contribuintes preferem e tem por hábito retirá-lo impresso, o que movimentou os primeiros dois dias de entrega dos carnês no Salão Cristo Rei, em Guabiruba. De acordo com o diretor de Tributos, Wander Knihs Dias, o atendimento é contínuo no local. “As pessoas estão chegando e se dirigindo à fila que corresponde à letra inicial do seu nome. Tudo ocorre dentro da normalidade”, pontuou.

A distribuição do carnê impresso iniciou na segunda-feira, 20, e segue pelos dias úteis até 3 de março, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. A entrega não será feita nos dias 27 e 28 de fevereiro, feriadão de Carnaval. As pessoas que possuem imóveis em Guabiruba e residem em outras cidades deverão imprimir o carnê no site www.guabiruba.sc.gov.br. O documento não será enviado por correspondência.

O aposentado Francisco Visconti, 66 anos, é morador do bairro São Pedro e costuma retirar o carnê impresso. “Gostei da entrega ser somente aqui (Salão Cristo Rei). Ficam todos num só lugar e não precisa correr em vários locais para retirar”, destacou ele na manhã de terça-feira, 21, pouco antes de ser atendido pelos servidores públicos municipais.

Visconti prefere pagar seu imposto à vista em cota única e garantir o desconto de 20%. Para isso, deverá quitar a conta até 15 de março. Caso ele mude de ideia, poderá optar por outras formas de pagamento: até 15 de abril com desconto de 10%; até 15 de maio sem descontos e sem acréscimos ou parcelar em até cinco vezes, desde que a parcela seja igual ou superior a R$ 50.

Guabiruba possui quase 12 mil carnês de IPTU. Mais informações pelo telefone 3308-3100 com o Setor de Tributação.