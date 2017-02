Procon atualiza lista de sites não confiáveis para compras online Na hora de comprar pela internet, o consumidor deve buscar opinião de conhecidos sobre os sites

Para garantir que o consumidor tenha tranquilidade na hora de comprar pela internet, o Procon de Santa Catarina atualizou na segunda-feira, 30, a relação de sites não confiáveis.

“São sites que não respondem às notificações do Procon, ou que não atendem as demandas do consumidor, ou que não existem”, explica o presidente do Procon, Maycon Baldessari.

Na hora de comprar pela internet, a recomendação é de que o consumidor busque a opinião de conhecidos e cerque-se de garantias. De acordo com Baldessari, também é importante ficar atento às ferramentas de segurança e certificados e checar se o site tem informações sobre a loja, como CNPJ, endereço e telefone de contato.

Os direitos do consumidor na internet são os mesmos que em estabelecimentos físicos. Se houver problemas ou dúvidas, deve-se procurar o Procon mais próximo.