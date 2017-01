Procura por vacina contra febre amarela cresce mais de 400% na rede pública de saúde de Brusque Após surto em estados do Sudeste, pelo menos dez pessoas procuram a Policlínica todos os dias

Após o surto de febre amarela no Espírito Santo, em São Paulo e principalmente em Minas Gerais, cresceu consideravelmente a procura pela vacina que previne a doença. Desde o dia 16, de 10 a 15 pessoas procuram diariamente a Policlínica, no Centro de Serviços em Saúde, para imunização. Antes da repercussão dos casos no Sudeste, a Vigilância em Saúde contabilizava menos de 30 imunizações ao mês.

Mesmo com a constante procura pela vacina, não há casos suspeitos de febre amarela no município. A diretora de Vigilância em Saúde, Natália Cabral Marchi, avalia que as pessoas estão mais conscientes, por isso, estão se vacinando mais. “A mídia está sendo esclarecedora e a comunidade está mais consciente. Mas não há motivo para pânico, não estamos numa área de risco”, reforça Natália.

A região de Brusque, inclusive, está fora da Área com Recomendação de Vacina contra Febre Amarela (ACRV), que compreende 162 municípios, especialmente no Oeste. É lá que foi registrado o último caso do estado, em 1996.

A diretora diz que as vacinas sempre estiveram disponíveis em Brusque. Há, ainda, um protocolo de monitoramento no parque Zoobotânico com bugios e macacos para análise de febre amarela e raiva. “É de praxe este monitoramento, agora foi intensificado”. Atualmente há mais de 500 doses da vacina à disposição da população.

Natália alerta que o cidadão deve evitar viajar para os estados com registro da doença, porém, se for imprescindível, deve tomar a dose com dez dias de antecedência, para que a vacina seja eficaz. Ela também recomenda que qualquer pessoa que viajou deve ficar atenta a possíveis sintomas da febre amarela.

Horário de vacinação



A população pode se imunizar na Policlínica, no Centro, das 10h às 16h. Há intervalo para almoço das 12h às 13h. Menores de nove meses, adultos com mais de 60 anos, gestantes, mulheres no período de amamentação, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas não devem receber a vacina. A Policlínica fica no Centro de Serviços em Saúde, em frente ao Terminal Urbano.