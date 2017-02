Procura-se carteira e celular furtados

Na tarde de sexta-feira, 3, Marcelo Boso teve sua carteira com todos os documentos pessoais e celular furtados de dentro do seu carro, que estava estacionado ao lado do banco Sicred no Centro de Brusque.

Marcelo deixou os objetos no carro enquanto fazia entregas para seu trabalho. E quando voltou para o carro, ele percebeu que os seus pertences haviam sumido.

Boso oferece recompensa para quem achar os objetos pessoais perdidos.

Caso algúem tenha encontrado, favor entrar em contato com o proprietário pelo telefone: 996-735-922.

Ajude!