Professor está desaparecido há dois dias de Brusque Ezequiel da Silva foi visto pela última vez na festa de formatura dos alunos

O professor Ezequiel da Silva, 40 anos, está desaparecido desde a noite do dia 20 de dezembro, após participar de uma formatura, na Sociedade Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha. O irmão Joziel da Silva, 30, registrou um boletim de ocorrência para informar o caso para a Polícia Civil.

Ezequiel, que foi professor na Escola de Educação Básica João XXIII, saiu de casa por volta das 19h, de carona, e foi para a festa de formatura dos alunos. Ele ficou no baile até as 4h30, quando foi visto pela última vez no estacionamento do clube.

Desde então a família não consegue mais contato com o homem. Quem tiver informações do paradeiro do professor deve informar a polícia pelos telefones de emergência 190 da Polícia Militar ou 197 da Polícia Civil.