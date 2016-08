Programação da Festa da Apae é lançada Evento contará com roda da fortuna, pratos típicos e música ao vivo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque já iniciou os preparativos para a 36ª Festa da entidade. O evento, que acontece nos dias 16 e 17 de setembro, na sede da associação, já é tradicional em Brusque e este ano deve mais uma vez surpreender o público com suas atrações, que irão marcar as comemorações dos 61 anos de fundação da entidade – a primeira Apae do Estado de Santa Catarina e a segunda do país. “Teremos muitas atrações, muita alegria e toda a família de Brusque e da região é convidada a comemorar conosco. O valor angariado será utilizado na manutenção da Apae, em função da queda de arrecadação do Estado, que caiu mais de 36% e faz falta para a instituição. O que a gente não quer é prejudicar o trabalho que é prestado gratuitamente à comunidade”, declara o presidente da Apae de Brusque, Sebastião Ernani Póia.

Programação



Na sexta-feira, 16, a festa inicia a partir das 19h e serão servidos os seus tradicionais pratos típicos: a polenta com galinha e o churrasco. A dupla Rodrigo Bianchini e Fábio Baron anima o evento, a partir das 20h30.

Já no sábado, às 18h será realizado o Culto Ecumênico no local. Os festejos seguem com a venda dos tradicionais churrascos, além da animação da banda Nossa Legião, também a partir das 20h30. Haverá venda de cachorro-quente com duas linguiças, doces e café. E continuam as demais atrações, como a Roda da Fortuna, Pescaria e as barracas mais especiais da Festa: a dos alunos e a do Clube de Mães da Apae de Brusque. Produtos feitos pelos alunos nas oficinas de tapeçaria e papel reciclado também estarão à venda.

“Convidamos toda a comunidade para participar dessa grande festa. São atrações especiais para pessoas especiais e esperamos que todos possam marcar presença e ajudar a entidade, que precisa da colaboração do público para manter os seus serviços e atendimentos. Também precisamos neste momento de trabalho voluntário. Então, quem tiver disponibilidade e interesse em nos ajudar nesta causa, basta entrar em contato com a Apae. Todos serão bem-vindos. Quanto mais voluntários, melhor”, completa o diretor de Arrecadação e Eventos da Apae de Brusque, Michel Belli.

Cartões à venda



Para garantir mais comodidade nos dias da Festa, a Apae de Brusque também ressalta que já está com a venda dos cartões de Polenta com Galinha e Churrasco disponíveis para aquisição na sede da entidade. Os cartões da Polenta com Galinha estão sendo vendidos a R$ 20 e do Churrasco a R$ 35 para quem quiser adquirir o seu, de forma antecipada. Mais informações: (47) 3351-2482.

A 36ª Festa da Apae de Brusque acontece na sede da entidade, na Avenida Augusto Bauer, nº 350, Jardim Maluche Brusque.

Sorteio



Além dos cartões, já estão sendo vendidas as rifas de 2016 da Festa. Este ano, serão sorteados um Volkswagen UP! quatro portas 0km como primeiro prêmio, uma Honda Fan 125, como segundo prêmio, além de um conjunto de fogão embutido, depurador de ambiente e forno elétrico, como terceiro prêmio, e duas TVs como quarta e quinta premiação.O sorteio da rifa acontece no dia 29 de outubro, pela Loteria Federal. Interessados em adquirir os blocos podem entrar em contato com a Apae de Brusque no (47) 3351-2482, com Milani ou Aline.

SERVIÇO



35ª Festa da Apae de Brusque

Dias 16 e 17 de setembro

-Sexta-feira, 16: a partir das 19 horas. Atração: Rodrigo Bianchini e Fábio Baron

-Sábado, 17: Culto Ecumênico às 18h, e em seguida banda Nossa Legião

Na sede da entidade: Avenida Augusto Bauer, nº 350, Jardim Maluche Brusque.

Cartões à venda para o Churrasco, no valor de R$ 35, e para Polenta com Galinha, a R$ 20, na sede da Apae de Brusque

Mais informações: (47) 3351-2482.