Projeto para a construção do Centro de Inovação de Brusque avança Empresas aptas a participar da licitação foram conhecidas

O secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque, Ewaldo Ristow Filho, prevê que o contrato para a construção do Centro de Inovação Tecnológica (CIT) seja assinado até o mês que vem. Nesta semana, foram conhecidas as empresas habilitadas a apresentar as propostas.

Em reunião realizada na segunda-feira, 16, os responsáveis pela comissão de licitações da ADR de Brusque informaram quais empresas estão habilitadas a apresentar proposta para a construção do CIT.

As empresas CRC Engenharia, E.S.E. Construções, Viva Construtora e Incorporadora, Salver Construtora e Incorporadora e Construtora LG foram consideradas aptas. O nome delas foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), e partir de agora está aberto prazo de cinco dias para a contestação.

Se não houver manifestações de outras concorrentes desclassificadas, o próximo passo é a abertura dos envelopes com as propostas. A de menor valor será a vencedora. A apresentação dos preços já deveria ter ocorrido em novembro de 2016, conforme reportagem do Município Dia a Dia da época, porém o processo licitatório caminha a passos lentos.

Devido ao alto valor da obra, a ADR de Brusque tem tomado mais cuidado para respeitar todos os procedimentos legais, a fim de evitar complicações jurídicas. A área total construída será de 3.140,77 metros quadrados e o orçamento para o prédio é de cerca de R$ 7,6 milhões.

Numa previsão otimista, a assinatura do contrato deverá ocorrer em meados de fevereiro, diz Ristow Filho. O prazo só deverá concretizar-se caso não exista querelas judiciais, bastante comuns em obras públicas brasileiras.

O governador Raimundo Colombo deverá vir a Brusque quando ocorrer a assinatura da ordem de serviço, logo depois da assinatura do contrato.

Inaptas

De acordo com o parecer técnico elaborado pela ADR de Brusque, ao qual o Município Dia a Dia teve acesso, as empresas Implantest Construtora, WDF, JK Engenharia e Esphera Sul Empreendimentos foram inabilitadas por não cumprirem o item 4.3.2 do edital, relacionado à estrutura de concreto.

As quatro construtoras poderão apresentar recurso a este parecer nos próximos cinco dias, se considerarem que houve erro.

Longa novela

O CIT em Brusque é uma novela antiga que envolveu discussão de onde o centro seria construído. O Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr) disputaram para receber a estrutura.

O governo do estado permaneceu em silêncio por algum tempo sobre quem levaria a disputa para evitar rusgas. Só em 2016 definiu-se que o CIT ficará em um terreno doado pela Ampebr ao estado.

A construção do centro de inovação está atrasada. Em março de 2016, Carlos Chiodini, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, veio a Brusque entregou os licenciamentos para o lançamento do edital.

Projeto central

Serão 13 CITs espalhados pelo estado, segundo o governo estadual. As cidades que os receberão são: Chapecó, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul, Tubarão, Itajaí, Blumenau, Brusque, Criciúma, Florianópolis, Joinville e Rio do Sul. O centro de Lages já foi inaugurado.

O projeto do centro de inovação é um dos pontos centrais do segundo mandato do governador Raimundo Colombo. A ideia é que as estruturas funcionem como incubadoras para negócios e locais para integração entre os profissionais e as instituições de ensino.

No centro, o empreendedor receberá assessoria para desenvolver protótipos, e também terá apoio na produção e venda de seu produto, processo ou serviço com alto valor agregado.

São oferecidos espaço físico, infraestrutura tecnológica e um leque de serviços compartilhados para o empreendedor a fim de qualificar, facilitar e acelerar o desenvolvimento de negócios inovadores.