Próximas madrugadas com alívio no calor Entrada de um ar mais frio e seco irá por uma trégua temporária na sensação de abafamento em Brusque

As condições do tempo observadas nesta quarta-feira,11, em Brusque foram novamente de tempo instável, ou seja, sol aparecendo por entre nuvens com forte sensação de abafamento, potencializando assim, a formação de instabilidades pelos céus de nossa região no período da tarde.

Por volta de 14:00h, a forte chuva que não durou mais do que 10 minutos, foi suficiente para alagar algumas ruas de nossa cidade, como a 7 de Setembro mostrado na imagem abaixo:

Minhas estações registraram temperaturas máximas na casa dos 32ºC sendo que em Guabiruba, no bairro Aymoré, um pouco mais, 33ºC de pico.

É esperado mais chuva para a noite no Vale do Itajaí.

Alívio no calor

Segundo Ronaldo Coutinho, do Climaterra, teremos um pequeno alívio nesta condição terrível de abafamento presente em nossa cidade, por sinal, já há vários dias fazendo parte da rotina dos brusquenses. Pelo menos as próximas madrugadas terão um pequeno declínio nas temperaturas com a entrada do vento Sul, situação que se estenderá até sexta. Retorna o calor extremo no sábado, destaca Coutinho.

Trago a seguir, os valores de temperaturas extremas registradas em Brusque e Guabiruba nesta quarta, com dados extraídos junto as minhas estaç~poes, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo logo abaixo: