Quarta-feira com calor de 37ºC na região de Brusque Temperaturas devem declinar nas próximas madrugadas

O sol que predominou absoluto durante toda esta quarta-feira,18, em Brusque e região fez com que as temperaturas disparassem durante a tarde. Valores máximos ficaram entre 35ºC e 37ºC, com forte sensação de abafamento.

Porém, as próximas madrugadas deverão ser mais amenas na nossa região. Segundo Bianca Souza, técnica em meteorologia, um sistema meteorológico garante dias ensolarados até o fim de semana na maior parte das cidades e com temperaturas bem típicas de verão, acima dos 30°C. Como ele é seco, a sensação de abafamento diminui e vai trazer principalmente noites/madrugadas mais agradáveis. Bianca destaca que na quinta-feira, a gente vai ter influencia de ventos úmidos avançando do mar e aí as cidades do Litoral, incluindo o Vale do Itajaí podem ter momentos com maior nebulosidade intercalando com aberturas de sol.

Trago a seguir, os valores das temperaturas extremas verificadas nesta quarta-feira em Brusque e Guabiruba, com dados extraídos junto as minhas estações, fixadas nos referidos locais por mim descrito em anexo: