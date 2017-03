Quatro pessoas morrem carbonizadas em grave acidente na BR-470 Acidente aconteceu por volta das 18h30 desta quarta-feira, 1

Quatro pessoas morreram carbonizadas em grave acidente na BR-470, em Indaial, por volta das 18h30 desta quarta-feira, 1.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federa, entre as vítimas estão duas crianças, que estavam no Prisma com placas de Blumenau.

A colisão de frente envolveu também um Volvo FH 440, do município de São do Oeste. O motorista não se feriu.

