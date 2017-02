Que venha o The Who

É impossível não lembrar dos velhos e difíceis tempos em que as bandas de rock (e demais grandes nomes da música) não chegavam nunca até nosso pedaço do mundo para fazer shows. Por exemplo, os Stones, que tocaram no Brasil pela primeira vez em 1995, ou seja, depois de mais de 30 anos de sucesso e turnês que passavam longe daqui. Acontece que, mesmo depois de termos deixado de ser o lugar mais remoto e exótico do planeta, muito artista fundamental não teve a chance de carimbar o passaporte. É o caso do The Who.

A Rolling Stone noticiou semana passada, em seu site, que finalmente a banda de Pete Townshend vai fazer shows no Brasil em setembro. A informação foi passada pelo próprio empresário da banda, o que dá mais credibilidade à notícia. Melhor, já que ninguém precisa de mais boatos e verdades alternativas neste momento da História da Humanidade, concorda?

Conforme as declarações do empresário, serão três apresentações no país, como parte de uma tour que também inclui Chile e Argentina. Não custa lembrar que a próxima edição do Rock in Rio acontece entre 15 e 24 de setembro. Será que uma coisa tem a ver com a outra? Cada vez mais as notícias “colam” essas duas informações. As outras cidades ainda não foram anunciadas. Pode-se apostar em São Paulo (com certeza) e Porto Alegre (com probabilidade alta), não?

Seja dentro ou fora do festival, tomara que as datas sejam confirmadas e que a gente possa tirar esse show da wishlist, ainda que com apenas metade da banda original no palco. Mas não há muito o que fazer: para ter direito a ser testemunha ocular da História, com direito ao lendário baterista Keith Moon, teríamos que retroceder a antes de 1978, ano da sua morte. O quarto integrante original do Who, John Entwistle, morreu em 2002.

A formação atual da banda, além de Townshend e Roger Daltrey, tem Zak Starkey (o filho do Ringo) na bateria, o herdeiro Simon Townshend na guitarra e Pino Palladino no baixo.

É claro que, para comemorar a vinda de uma das 10 bandas mais importantes da História do Rock ao Brasil (temos aí um bom exercício, listar essas 10 bandas… Será um sofrimento!), hoje a gente aproveita a sexta para trazer para cá um pouquinho, uma amostrinha, uma coisinha de nada… do repertório gigantesco do Who. Difícil é escolher.

Um pouco do antes…

Um pouco do “agora”…

Para completar, o vídeo que foi resultado de um concurso que marcou o lançamento da versão The Director’s Cut Deluxe Edition de Quadrophenia, em 2011…