Queda de energia pode ter gerado desabastecimento de água em alguns pontos de Brusque Prefeitura de Brusque emitiu um comunicado justificando a falta de água no município

Em comunicado à imprensa, a Prefeitura de Brusque informou na tarde desta terça-feira, 28, que alguns pontos do município podem ter registrado falta de abastecimento de água devido a queda de energia elétrica ocorrida durante a tarde.

Segundo a prefeitura, as ruas Atílio Battistoti e Domingos Polli, no Azambuja, João XXIII, no Primeiro de Maio, João Tormena, no Poço Fundo, Ponta Russa e AC 34, no Águas Claras, ficaram sem luz. Além disso, os bairros Zantão, Santa Luzia e Rio Branco também registraram queda de energia.

O Samae informa ainda que as altas temperaturas registradas elevam consideravelmente o consumo de água e qualquer tempo sem energia interfere diretamente na produção e no consumo.