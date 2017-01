Rapaz compra jogo “pela metade” no Mercado Livre Ele pagou pelos jogos, mas não recebeu as licenças, necessárias para jogar online

Um morador do bairro Rio Branco informa ter sido vítima de fraude ao ter comprado dois produtos no site Mercado Livre.

Disse à Polícia Civil que comprou dois jogos no site, adquiridos de um vendedor particular, de São Caetano do Sul (SP).

Explicou que pagou pelos jogos, mas não recebeu as licenças, necessárias para vincular uma conta de usuário aos jogos, que funcionam online.

Entrou em contato com o vendedor solicitando a licença, mas não foi atendido.

Celular é furtado

Um smartphone foi furtado de uma loja localizada no Centro de Brusque ontem, segundo informou na delegacia uma funcionária.

Ela disse que ontem à tarde se notou que o celular foi furtado do mostruário que fica na frente da loja. Informou que apesar do mostruário de celulares estar preso a uma garra de segurança e com um lacre, isso não foi empecilho para que o ladrão levasse o produto.

Mencionou, ainda, que a loja não tem sistema de monitoramento e que não houve arrombamento no local.