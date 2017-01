Receita: Pudim de Sorvete

Com a temperatura ultrapassando os 30ºC, Brusque se torna uma cidade insuportavelmente quente. Dentre as opções, tomar um sorvete parece ser uma ótima opção.

Acredita-se que tal delícia gelada tenha sido criada há cerca de 3000 anos na China, quando a receita levava pasta de leite de arroz e gelo. Na Roma antiga, foi privilégio dos mais ricos, já contando com mel e polpa de frutas.

Hoje, portanto, trago para os leitores uma receita de um pudim de sorvete.

Ingredientes:

2 ovos

1 colher de amido de milho

1 lata de leite condensado

½ litro de leite

1 lata de creme de leite

Açúcar

Modo de preparo:

Misture duas gemas, a maisena, o leite condensado e o leite em uma panela. Em seguida, levar ao fogão até engrossar, próximo ao ponto de brigadeiro. Deixe esfriar.

Depois disso, em uma batedeira, bata as claras em neve e adicione duas colheres de açúcar e, após misturar, adicione o creme de leite. Lembre-se de retirar o soro do creme de leite levando-o ao congelador por 20 minutos e retirando o líquido do soro. Misture tudo.

Logo após, coloque açúcar em uma forma e leve ao fogo até que forme o caramelo. Nisso, unte a forma com o caramelo obtido. Por fim, coloque a mistura na forma e leve ao congelador por aproximadamente 8 horas (ou até endurecer).

João Marcos Dias Machado – 17 anos - Química 5-IFSC