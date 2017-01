Reforma da Unidade de Saúde Nova Brasília está na reta final Secretaria de Saúde estima que revitalização termine na próxima semana

Desde que as águas tomaram conta da Unidade de Saúde da Nova Brasília, com o alagamento ocorrido no início do mês, a Prefeitura de Brusque tem trabalhado para devolver as instalações para a comunidade. Na manhã desta quinta-feira, 26, o prefeito de Brusque, Jonas Paegle, esteve no local para acompanhar o andamento das obras, que está na reta final.

A equipe da Secretaria da Saúde que trabalha na reforma do local espera que até a próxima semana a etapa de revitalização termine. A expectativa é que em até 30 dias cheguem os equipamentos novos da unidade.

O posto de saúde foi um dos locais mais prejudicadas pelas chuvas. Todos os prontuários médicos foram danificados, cinco computadores sem condições de uso, três portas estragadas, estima-se que a água chegou a 1,70 m no local.

Atendimento provisório

Para que a população não fique sem os serviços médicos, a Secretaria de Saúde está atendendo os usuários do Nova Brasília na escola do bairro, na rua Ervino Niebuhr, 295.

Duas salas estarão disponíveis para servir como consultório médico, outros procedimentos como curativos e recebimento de medicamentos estão ocorrendo na UBS Santa Terezinha e o atendimento odontológico será realizado no Centro de Serviços em Saúde, na praça da Cidadania.