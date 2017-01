Reitor da Unifebe faz balanço de 2016 e fala das perspectivas de crescimento para 2017 Günther Lother Pertschy comenta sobre as conquistas e desafios da instituição

O ano de 2016 foi de muitos avanços para o Centro Universitário Brusque (Unifebe). Mesmo em meio à crise econômica do Brasil, a instituição realizou parcerias e fortaleceu laços com entidades importantes, como o Hospital Israelita Albert Einstein e a Escola de negócios da Acibr.

Neste ano, a Unifebe também prosperou no quesito internacionalização, além de ser reconhecida com três prêmios de destaque no país e fora do Brasil. Em entrevista exclusiva, o reitor da Unifebe e e vice-presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), Günther Lother Pertschy, fala de como foi 2016 e dos projetos para 2017. Confira:

Avaliação de 2016

“O ano de 2016 foi muito desafiador, um ano com um cenário não muito favorável a qualquer tipo de organização, e a Unifebe também esteve neste contexto. Mas apesar deste cenário, foi muito positivo e nós conseguimos avançar, quem sabe não naquele ritmo que gostaríamos, mas continuamos fazendo muito.

Conseguimos concluir o bloco D, que era uma aspiração de muito tempo, tivemos a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda inaugurada, o Laboratório de Conforto do curso de Arquitetura e Urbanismo, que inclusive possui um túnel de vento para análise.

Também tivemos a inauguração de um centro de Simulação de Negócios e Gestão, onde o acadêmico pode, de forma digital, vivenciar o que é uma gestão com todas aquelas situações que muitas vezes você não pode interferir. Além disso temos a nossa área de informática, que tem instalações moderníssimas, que não devem nada a grandes empresas que desenvolvem aplicativos.

2016 também foi um sucesso em relação às parcerias internacionais. Tivemos cursos em fase de aprovação, o sistema de Ensino a Distância teve duas aprovações do MEC [Ministério da Educação], onde numa escala de um a cinco obtivemos nota quatro”.

Parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein

“Essa parceria é de grande importância não somente para Unifebe e o aparelho hospitalar – neste caso o Hospital Azambuja e a Secretaria de Saúde -, mas é importante para a região como um todo. Nós precisávamos iniciar os cursos da área da Saúde e a estratégia que utilizamos, em vez de começar com um curso de graduação em Medicina, por exemplo, fazer o inverso: começar com a especialização no curso de Medicina.

Pelo fato de não termos um histórico na área da Saúde fomos buscar parceiros e para isso contamos com todos os profissionais, com a infraestrutura e toda essa credibilidade que é a marca Albert Einstein. A Unifebe quer formar talentos humanos para trabalhar nos aparelhos hospitalares, não temos a pretensão de fazer hospitais, não é esse o foco de uma universidade.

Por isso fomos buscar um parceiro local, que é fantástico, que é o Hospital Azambuja, que em comparação com outros lugares do país está muito bem, além da infraestrutura dos nossos postos de saúde. Então unimos o útil ao agradável, potencializando o aparelho hospitalar e a estrutura do poder público municipal em relação à saúde e começamos a fazer um processo que possui quatro fases.

Já concluímos a primeira, que é a formação da Coreme [ Comissão de Residência Médica], estamos agora em fase de formação e preparo, para dar cada vez mais condições para estes profissionais.

Também passamos pela avaliação do MEC à respeito da Residência Médica, e provavelmente ainda neste ano entrará em plenário para regularização dentro dos trâmites legais. Após isso continua o processo com editais, especializações, formações, o preparo do próprio hospital, e consequentemente a população de Brusque e região ganha muito.

Também destaco que eu e minha equipe estivemos em dezembro no hospital Albert Einstein para uma reunião e ficou combinado já para o início de 2017 a implantação de novos projetos, como a formação para os profissionais da Saúde, e também iniciaremos o projeto de dois novos cursos na Saúde: Enfermagem e Medicina.

Estamos muito contentes com o avanço e com tudo o que vem acontecendo, com o apoio que estamos tendo de todos os envolvidos”.

Reflexos da crise

“Para a Unifebe o ano foi positivo, entretanto, fomos afetados. Nosso estudante perdeu o emprego, o pai do estudante perdeu o emprego, se não foi obrigado a parar de estudar, diminuiu o número de disciplinas a realizar.

Desde que assumimos a instituição, a cada semestre batíamos recorde em número de acadêmicos, em 2016 o que aconteceu não foi bater recorde, mas manter a posição conquistada até então. Porém, no fim deste ano a crise se intensificou e chegou com mais força em Brusque e na nossa região e é lógico que tivemos mais evasão, mais inadimplência, entretanto, está sob controle.

Não precisamos fazer desligamento de pessoal, mas foi necessário uma racionalização e eliminação de processos”.

Instituto de Pesquisas Sociais

“O Instituto de Pesquisas Sociais é um processo que vai dar resultados locais, regionais e estaduais, porque nós do Sistema Acafe estamos num processo de união das 16 instituições muito intenso, e o Instituto de Pesquisas Sociais faz parte deste processo, ou seja, em determinados momentos faremos pesquisas locais, como foi a última, a eleitoral, por exemplo, que fizemos em parceria com a Univali.

Com isso demonstrou-se que nas duas pesquisas realizas, inclusive em parceria com o Jornal Município Dia a Dia, nos dois momentos acertou. A metodologia científica mostra que é correta e o resultado apresentado foi exatamente o que se desenhou.

Fizemos outras pesquisas relacionadas a questões econômicas e sociais. É um processo que cada vez mais se tornará robusto, e inclusive já temos demandas estaduais”.

Reconhecimento internacional

“Também destaco deste ano o reconhecimento que a Unifebe teve, onde fomos contemplados em dois eventos internacionais: o Prêmio Gilles Boulet 2016 da Organização Universitária Interamericana (OUI – Iohe), que trata da formação de líderes e gestores universitários.

E, à convite desta organização, em 2015 tivemos a oportunidade de fazer um treinamento no México, onde apresentamos um “Projeto de Implantação do Sistema de Educação a Distância (EAD) na Unifebe como modalidade sincronizada com as tendências e exigências metodológicas do Ensino Superior”, que foi escolhido como o melhor projeto das Américas, e estou falando de um universo onde fazem parte mais de 360 universidades, então ficamos muito honrados e felizes por receber essa medalha.

Além dessa premiação, a Unifebe foi contemplada com o projeto de duas acadêmicas de Designer de Moda – Amanda e Jaqueline Brasil – que em comemoração aos 60 anos da boneca Barbie criaram um vestimenta que competiu com 29 grandes escolas de moda do planeta e elas foram vitoriosas, e inclusive o trabalho ficou exposto até setembro no Museu de Arte Moderna de Paris e nos próximos dez anos a Mattel estará produzindo essa boneca com as vestimentas produzidos pelas acadêmicas, levando a assinatura delas, da Unifebe e de Brusque.

E também ganhamos o maior prêmio de inovação do estado – o Prêmio Professor Caspar Erich Stemmer de Inovação Catarinense, o que é fantástico, fruto deste trabalho, que está sendo reconhecido, não só localmente, mas extrapolando as fronteiras”.

Novos cursos em 2017

“Temos elencado mais de 15 cursos somente de pós-graduação no decorrer em 2017, por meio da consolidação do EAD, com certeza teremos vários lançamentos. Além do curso já programado que é de Processo Gerenciais, resgataremos licenciaturas através deste formato, atuaremos em diversas fontes: de extensão e curta duração.

Na graduação, além dos cursos da área da Saúde (Enfermagem e Medicina), vamos analisar o cenário, já que 2017 ainda está muito indefinido, devido à situação econômica do país. Mas claro que o nosso desejo é de expandir os cursos presenciais, porém não podemos criar expectativas.

Já o mestrado, estamos com dois processos que estão em fase de aprovação, que assim que aprovados estaremos lançando na área de gestão, que envolvem inovação, empreendedorismo e novos produtos”.

Fies

“A questão do Fies iniciou em 2014 . De lá para cá, todas as universidades do país vêm passando por problemas relacionados ao repasse destes valores. A prestação de serviços foi efetuada, mas a contrapartida da União não aconteceu e nós estamos sofrendo.

O governo atual encontra-se numa crise profunda, não só econômica, mas até moral, e o que de real acontece é que deveria entrar no caixa um valor de fim de ano para cumprir os nossos compromissos, entretanto, como não entra e não entrou até o momento estes valores, nós precisamos remanejar a receita e isso faz consequentemente que não consigamos realizar ou implementar ou andar na velocidade que gostaríamos com os projetos planejados”.

Escola de negócios da Acibr

“A Unifebe auxilia na escola de negócios da Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e muito mais do que falar de treinamento, nós estamos buscando melhorar a formação de gestores destes associados.

A Acibr possui mais de 800 associados de micro a grandes empresas, e poder colaborar com preços justos e qualidade, fazer com que essa formação traga novas perspectivas aos gestores e as pessoas que fazem parte das nossas organizações é fantástico, pois com isso vão fazer com que as nossas organizações tenham produtos de melhor qualidade, que empreguem mais, que paguem mais tributos, ou seja, é uma cadeia de desenvolvimento econômico que não tem preço”.

Expectativa de crescimento

“A cada nova oportunidade de formação que lançamos, amplia-se o número de pessoas, profissionais envolvidos, infraestrutura, é tudo uma cadeia. O nosso planejamento estratégico tem sido seguido, nossa perspectiva é de crescimento, não só em número de acadêmicos, mas também de receita, em poder entregar mais opções.

Como somos uma instituição sem fins lucrativos, o nosso papel não é acumular riquezas, o nosso objetivo é que as riquezas obtidas através da nossa receita sejam investidas em prol da nossa comunidade. Desta forma, sim, temos perspectivas de crescimento numa velocidade cada vez maior, até porque nos últimos anos foi percebido isso, mais de 60% dos nossos cursos, de novas opções, foram implementadas e já estão dando bons frutos”.