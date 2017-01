Rodada de Negócios começa na próxima semana Clientes de todo Brasil vêm à cidade para conferir a coleção Outono/Inverno 2017 e realizar negócios durante os cinco dias do evento

Nem só de sol, calor e praia gira a economia de Santa Catarina no mês de janeiro. Na segunda semana do mês, a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), em parceria com o Sebrae, promove a 40ª Pronegócio – Rodada de Negócios de Confecção.

Durante os cinco dias do evento, que acontece de 9 a 13 de janeiro no Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, lojistas de todo Brasil vão conferir de perto as coleções Outono/Inverno 2017 de confeccionistas de Brusque e diversas cidades de Santa Catarina, e negociarem pedidos que abastecerão suas lojas e garantirão emprego e renda a empresas e trabalhadores do setor nos próximos meses. Participam desta Pronegócio empresas que atuam nos segmentos feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho.

“Já temos a confirmação de mais de 600 compradores de todo país nesta rodada, e 170 expositores. Nossa expectativa é de que teremos resultados positivos. Nossos fabricantes têm focado seu trabalho e suas coleções para satisfazer os lojistas que aqui vêm a cada Pronegócio. Tivemos resultados muito importantes nas rodadas de 2016 e acreditamos muito que este ano será positivo para todo o setor”, analisa o presidente da AmpeBr, Ademir José Jorge.

Neste ano de 2017 a Pronegócio completa 21 anos. A primeira rodada foi realizada em 1996. De lá para cá, o evento de negócios tornou-se fundamental para a continuidade dos trabalhos de diversas empresas do setor. Hoje, a Pronegócio é a mola propulsora das empresas de pequeno porte da cadeia têxtil de Santa Catarina.

Realizada em quatro edições por ano, o evento garante emprego para milhares de trabalhadores do segmento. “É importante lembrar que a Pronegócio proporciona neste início do ano, um incremento também para toda rede hoteleira do município e região. Além da parte gastronômica dos municípios e o próprio comércio, já que muitos compradores que vêm a Brusque visitam outras cidades e litoral do Estado nesses dias”, acentua Ademir.