Rua Bulcão Viana será interditada neste sábado Serão retomadas as obras de drenagem na via; apenas moradores poderão usar a pista

A partir deste sábado, 21, a rua Bulcão Viana, no bairro Souza Cruz, vai ser interditada para a retomada das obras de drenagem que serão realizadas na via. Dessa forma, somente os moradores da rua poderão acessar a pista. Não há prazo para conclusão das obras.

A obra programada para localidade compreende numa extensão de 920 metros, o assentamento de tubos de 60, 80 e 100 centímetros de diâmetro. O recurso de Emenda Parlamentar é de R$ 768.891,75.

Segundo a equipe técnica do Departamento Geral de Infraestrutura, a rua Bulcão Viana terá oito metros de largura de pista, com 1,5 metros de largura com passeios pavimentados em paver e piso podotátil.