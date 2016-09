Rua Francisco Sassi, no Jardim Maluche, começa a ser pavimentada Secretaria de Obras executa o conjunto de ações em etapas

Os primeiros metros de asfalto começaram a ser aplicados na manhã desta terça-feira, 20, ao longo da rua Francisco Sassi, no bairro Jardim Maluche. Nesta fase dos serviços, a equipe da Secretaria de Obras executa o conjunto de ações em etapas. Enquanto o trecho mais íngreme da rua recebe a pavimentação, o restante da via passa pela confecção de novos meios-fios e preparação da base.

A via recebeu ainda em 2014 a implantação de microdrenagem, com o assentamento de 450 tubos entre 20, 40 e 60 centímetros de diâmetro ao longo dos seus 370 metros de extensão. Nas últimas semanas, o órgão complementou os trabalhos com a implantação de 105 tubos de 80 centímetros de diâmetros, que servirão de espera para um reforço na tubulação das ruas Bruno Maluche e João Paulo I.

Junto ao assentamento das peças, a equipe da Secretaria de Obras fez a proteção da saída dos tubos na margem do rio Itajaí Mirim e a confecção de novas bocas de lobo.

De acordo com o órgão, o objetivo é concentrar o máximo de equipes possíveis para que a obra seja entregue este ano concluída para a comunidade local. “Os moradores da rua Francisco Sassi pagaram por esses benefícios e estamos trabalhando com um mutirão de servidores para que essas melhorias sejam finalizadas o quanto antes”, destaca o secretário de Obras, Marcelo Pavan.

Após o término da pavimentação, a equipe de jardinagem se desloca para a via para realizar o ajardinamento dos canteiros centrais. A equipe da Secretaria de Trânsito e Mobilidade também complementa o conjunto de ações com a sinalização da pista.