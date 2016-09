Rua Henrique Rosin e avenida Otto Renaux estarão em meia pista neste domingo, 11 Secretaria de Obras executará nas vias serviços de ligação de esgoto

Por conta da instabilidade do clima do último fim de semana, a equipe da Secretaria de Obras executará neste domingo, 11, os serviços de ligação de esgoto previstos para as ruas Henrique Rosin e avenida Otto Renaux, no Centro.

Os trabalhos terão início às 6h, na rua Henrique Rosin, nas proximidades da antiga sede do coletivo Santa Terezinha e durante as ações, o fluxo de veículos permanecerá interditado em meia pista.

Após o término dos trabalhos, os servidores se deslocarão para a avenida Otto Renaux, no entorno da Uniasselvi/Assevim. Os motoristas que transitarem pela via até as 12h devem estar atentos, já que naquele ponto o trânsito permanecerá em meia pista.

A Secretaria de Obras reforça que apesar de reprogramados, as ligações dependem das condições climáticas para serem executadas.