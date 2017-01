Rua José Dirschnabel, em Guabiruba, recebe nova tubulação Obra foi realizada na manhã desta quinta-feira

A rua José Dirschnabel, no Centro de Guabiruba, recebeu na manhã de quinta-feira, 19, uma nova tubulação na altura da empresa Fine Collection com o objetivo de diminuir os transtornos causados aos moradores e provocados pelas fortes chuvas típicas deste período do ano. A via ficou interditada durante a execução dos trabalhos.

Conforme o vice-prefeito, Valmir Zirke, que acompanhou a implantação da tubulação pelos servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, essa é uma obra esperada pela população local. “Vai resolver um grande problema de moradores das imediações do Hotel Dirschnabel, que a qualquer enxurrada têm as casas invadidas pela água”, afirma Zirke.

Com a implantação da nova tubulação, parte da água será destinada ao bairro Guabiruba Sul. Durante os trabalhos, os usuários da via, que é uma das principais da cidade, optaram por rotas alternativas para se dirigirem ao Centro ou ao bairro Guabiruba Sul.