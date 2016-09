Ruas do Centro II poderão ficar sem água neste sábado, 17 Manutenção da rede elétrica da Celesc poderá causar desabastecimento no período da tarde

Devido a uma manutenção da Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina), o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informa que duas ruas no Bairro Centro II poderão ter o abastecimento de água prejudicado durante a tarde deste sábado, 17. Trata-se da Rua Henrique Hoffmann e, também, da Rua Gustavo Halfpap.

De acordo com o diretor técnico da autarquia, Fausto Diegoli, a possibilidade se dá por conta da interrupção do fornecimento de energia elétrica durante os reparos, o que poderá acarretar em desabastecimento de água no período vespertino.

A situação deve se normalizar após o fim da manutenção da rede elétrica. Mais informações no telefone 115 ou, então, através do número 32550500.