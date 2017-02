Salões de beleza de Brusque oferecem tratamentos para que mulheres deixem seus cachos mais volumosos e bonitos Conheça algumas técnicas e veja o que os profissionais falam sobre essa mudança de postura feminina

Os cachos estão cada vez mais ganhando espaço no visual das mulheres. Se antes a maioria buscava tratamentos para alisá-los, nos últimos anos há uma tendência em valorizá-los. Cabeleireiros de Brusque vêm observando uma intensa procura de mulheres que buscam por tratamentos para cabelos cacheados, crespos ou ondulados.

O salão Lótus Beleza atende mulheres de toda a região, que querem deixar seus cachos mais volumosos. A cabeleireira Ana Libardo explica que trabalha especificamente com a técnica Ritual de Cachos, que pode ser aplicada a mulheres grávidas e crianças.

Ela explica que pode ser realizado o trabalho de hidratação: reposição de água nos fios (para cabelos ressecados), nutrição: reposição de óleo nos fios (para cabelos opacos) ou reconstrução: reposição de massa (para cabelos que tiveram sua estrutura danificada devido a alguma química). Ana afirma que há vários tipos de cachos, e cada um recebe um produto e técnica específica.

“Cada cabelo passa por um diagnóstico para identificar sua carência, daí então é dado início ao tratamento. O resultado já aparece na primeira sessão, porém, é indispensável dar continuidade no tratamento em casa, após ser orientada sobre a maneira correta de cuidar do seu tipo de cabelo”.

Ana afirma que havia um grande número de mulheres insatisfeitas com processos de alisamento e excesso de química, e que com novas formas de valorizar os seus cachos, começaram a se gostar e se ver de outra forma. “Cada vez mais as ditaduras impostas pelo mundo da moda vêm sendo quebradas. Elas estão começando a se amar mais, se cuidar mais, e aceitar sua beleza natural”.

Elegância

No Retrô Salon também é realizado o tratamento de hidratação profunda, que deixa os cachos mais soltos e sem o aspecto arrepiado. O cabeleireiro Paulo Montibeller explica que a hidratação é feita em cerca de 1 hora e 30 minutos e tem duração de um mês. O investimento varia de R$ 80 a R$ 150.

Ele afirma que em abril deve ser lançado um xampu cacheador, que deve revolucionar o mercado e fazer a alegria para as mulheres. “De um tempo pra cá o feminismo vem dominando e as mulheres estão sendo instruídas a não aceitar mais este padrão imposto – do liso, do louro”, analisa Montibeller.

No Marcos Nascimento Hair Salon são utilizadas maneiras diferentes para deixar o cabelo cacheado mais bonito. O cabeleireiro Emerson Ribeiro destaca que alguns itens, que vão desde a parte lavatória – na escolha do xampu e condicionador certo -, até a proteção térmica dos fios, e um mousse para cabelo, que deixa o fio mais grosso e consistente, contribuem para que os cachos ganhem um ar de elegância.

Ribeiro avalia que os meios de comunicação estão contribuindo para que as mulheres se aceitem como são e busquem formas para estar cada vez mais bonitas. “Havia uma tendência de que se tinha que ser magra, com silicone, loira. Hoje isso vem mudando e as pessoas estão se aceitando mais”.