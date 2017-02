Samae adquire novos equipamentos para analisar à qualidade da água em seis bairros Os bairros são Dom Joaquim, Ribeirão do Mafra, Santa Luzia, Zantão, Limeira e Volta Grande

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) entregou nesta semana 6 estações de tratamentos descentralizadas de água, nos bairros Dom Joaquim, Ribeirão do Mafra, Santa Luzia, Zantão, Limeira e Volta Grande. Elas compreendem novos equipamentos de análise de água bruta e tratada, que tem a finalidade de melhorar e aferir a qualidade de água produzida nestes locais.

Os equipamentos são: analisador de cloro, analisador de cor, analisador de turbidez, analisador de Ph e equipamento de ensaio de coagulação e floculação .

O diretor-presidente do SAME, Juliano Montibeller, destacou a relevância dos equipamentos para a qualidade da água oferecida aos brusquenses. “São de grande relevância técnica e de saúde pública esses equipamentos nas estações descentralizadas, com eles podemos ficar mais seguros, podendo analisar e conferir se realmente o tratamento está de acordo com os padrões de qualidade,” disse.

Com esses equipamentos, os operadores dos tratamentos de águas dos bairros poderão aferir a qualidade da água produzida e verificar se a água que está sendo distribuída à população da maneira como preconiza o Ministério da Saúde.