Samae quer ampliar rede de abastecimento no bairro Volta Grande Obra também beneficiará moradores dos bairros Steffen e Bateas

Para o segundo semestre deste ano, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) planeja reforçar o abastecimento na região do bairro Volta Grande com a implementação de uma nova rede até a localidade, o que totalizará um investimento de mais de R$ 1 milhão.

As obras serão todas executadas pela própria autarquia e também beneficiará moradores dos bairros Steffen e Bateas. Futuramente, com novos ramais, residentes no Limeira e Limoeiro também podem ser beneficiados.

A diretora-presidente do Samae, Fabiana Dalcastagné, explica que a autarquia fará a implantação de uma nova adutora, que partirá das proximidades da Academia Viva até a ponte João Libério Benvenutti (Santos Dumont) com 400mm de diâmetro que será interligada na adutora já existente, e também uma outra adutora com 250mm de diâmetro que partirá da ponte até o fim do bairro Bateas, totalizando quatro quilômetros de extensão de rede.

De acordo com ela, essa ampliação vai fazer com que o Samae distribua a água para esta região da cidade com uma vazão melhor. “Vamos conseguir melhorar a distribuição para regiões mais distantes do centro, que é para onde a cidade está expandindo, tem a criação de novos loteamentos”, afirma.

Fabiana destaca que esta extensão de rede funcionará em conjunto com o reservatório de 6,5 milhões de litros que está sendo construído na Estação de Tratamento (ETA) central, no Parque Leopoldo Moritz. “É muito bom porque vamos viabilizar mais empreendimentos para Brusque com essa extensão da rede, utilizando também o investimento do reservatório. Essas localidades têm bastante problema de falta de água e, com essa ampliação, esse problema será resolvido”, diz. “Várias ações precisam ser feitas, vários investimentos, mas precisamos atacar uma de cada vez, então para 2016 foi definido que daremos prioridade para este projeto”, completa.